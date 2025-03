Secoloditalia.it - Povera Elly, addio bagni di folla. Conte è pronto a sabotarle la piazza allestita da Repubblica

PerSchlein si mette davvero male. Smentita dai padri nobili della sinistra, Romano Prodi in testa, lasciata al suo destino grillino in versione ‘peace and love’ dai socialisti europei, tollerata a malapena dentro il Nazareno, ora vede pure sgretolarsi la prospettiva di un bagno diin. La manifestazione del 15 aprile lanciata con rulli di tamburi daper voce di Michele Serra,a uso e consumo del Pd, rischia di diventare un boomerang. Sotto il fuoco amico di Giuseppe. Il leader 5Stelle che domani andrà a Bruxelles insieme agli europarlamentare a manifestare il suo disprezzo per il piano von der Leyen potrebbe rubarle la scena.Ladidiventa un boomerang per SchleinI pacifisti senza se e senza ma del Movimento 5Stelle hanno già convocato da molto tempo la loroper il 5 aprile, facendo ampiamente intendere che delle truppe dem non hanno bisogno.