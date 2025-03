Formiche.net - Potere aereo di quinta generazione. Con gli F-35 l’Italia guida l’Europa

Mentre in Europa si discute dell’architettura della difesa futura, in Italia il dibattito politico torna a concentrarsi sulla dimensione del. A breve il Parlamento sarà chiamato ad autorizzare l’acquisto di ulteriori 25 caccia F-35, come previsto dal Documento Programmatico Pluriennale (Dpp) 2024-2026. Si tratta della terza fase del programma, che porterà la flotta italiana di F-35 a un totale di 115 unità. Dei nuovi velivoli, quindici saranno in variante convenzionale F-35A, mentre dieci saranno in configurazione a decollo corto e atterraggio verticale (Stovl), F-35B, suddivisi equamente tra l’Aeronautica e la Marina. L’investimento complessivo ammonta a sette miliardi di euro, comprensivi dei costi di aggiornamento periodico e del supporto logistico fino al 2035.L’acquisto degli F-35 si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento delle capacità militari italiane.