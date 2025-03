Anteprima24.it - ‘Potenza Gentile’, successo dell’evento targato Associazione Aglianico del Taburno

Tempo di lettura: 3 minutiE’ più che soddisfatto Giampiero Rillo, Presidente dell’delper l’ottima riuscita dell’incontro di sabato scorso, “Potenza gentile, il rosso per le donne”, organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Un focus che ha avuto il suo culmine con un’asta di bottiglie di vino pregiato il cui ricavato è andato all’Exit Strategy che da oltre un decennio supporta le donne vittime di violenza attraverso sportelli ed iniziative di sensibilizzazione. Un momento molto intenso e interessante per le riflessioni fatte attorno ad un tema, quello della parità di genere, che dovrebbe diventare normalità e al centro dell’emancipazione sociale più che femminile. Perché una società emancipata contempla il riconoscimento equilibrato dei ruoli fra i generi, non solo il femminile e il maschile ma di tutti quelli di cui abbiamo bisogno per essere umani e civili.