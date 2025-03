Sport.quotidiano.net - Portuali, un duello tirato. K Sport passa sudando

dorica 0 kDORICA: S. Tavoni, Fabiani (59’ Trabelsi), F. Tavoni, Cingolani (85’ Mascambruni), Savini, Ragni, Candolfi (46’ De Marco), Catalani (73’ Paloka), Gioacchini (73’ Girolimini), Guzzini, Lucesoli. All. Ceccarelli KMONTECCHIO GALLO: Cerretani, Kalombo, Baruffi (53’ Gurini), Dominici, Nastase (72’ Tamburini), Carta, Sakaj, Torelli, Camara, Micchi, Di Pollina (59’ Fiorani). All. Magi Arbitro: Zamagna di Saronno Reti: 32’ Micchi Note: amm. F. Tavoni, Gurini, Kalombo; rec. 1’+5’; spett. 90 circa; prima del calcio d’inizio iDorica premiano il portiere Simone Tavoni per le cento presenze con la maglia dei Dockers Nell’urlo liberatorio del KMontecchio Gallo al triplice fischio, dopo 96 minuti di pura battaglia contro iDorica, la rappresentazione plastica di una vittoria sudata e affatto banale.