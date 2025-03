Lopinionista.it - Ponte di Primavera 2025: le destinazioni più affascinanti d’Europa

Piazza Giardino della Repubblica del Brasile a Guimaraes, PortogalloL’esplosione di colori e profumi, più ore di luce e temperature più miti quest’anno non sono gli unici buoni motivi per prenotare un viaggioMILANO – L’esplosione di colori e profumi, più ore di luce e temperature più miti quest’anno non sono gli unici buoni motivi per prenotare un viaggio primaverile: complice la domenica di Pasqua che cade tardi, il 20 aprile, e con pochi giorni di ferie strategici per allungare fino al 25 aprile se non fino al 1°maggio, quella delsi preannuncia già come una “Benedetta”.Quale migliore occasione, allora, per concedersi una pausa dalla routine e sfruttare questo Spring Break per partire alla scoperta dellepiù? Per ispirare i viaggiatori, Vueling, parte del gruppo IAG, ha selezionato una rosa diimperdibili: la travolgente Barcellona e la maestosa Madrid, passando da Dubrovnik, gioiello di storia e tradizioni, dalla natura incontaminata di Spalato, la cosmopolita Bruxelles, fino alla “fiorita” Londra.