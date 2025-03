Ponte di Ferro | riapertura confermata ecco quando potremo riattraversarlo

Leggi su Funweek.it

17 Marzo 2025: è questa la data annunciata per ladeldianche chiamatodell'industria di Roma. Senza dubbio, è uno dei progetti più attesi della Capitale visto che la sua inaugurazione è stata slittata di mese in mese. Dal valore di 18 milioni di euro, il piano di realizzazione è stato commissionato ad Anas. Le ultime dichiarazioni arrivano direttamente dall'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patané, che ha riferito le nuove tempistiche dopo l'ultimo sopralluogo avvenuto con il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini.di, il progetto e le novitàIldisarà riaperto e si mostrerà in una veste migliore.