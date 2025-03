Zon.it - Polizia di Stato: intensificazione dell’attività di contrasto all’immigrazione irregolare

di– La Questura di Salerno prosegue con l’attività amministrativa finalizzata aldel fenomeno dell’immigrazione.Nei giorni scorsi, un cittadino marocchino del 1985, a seguito di scarcerazione dall’istituto di pena di Fuorni, ècolpito da espulsione del Prefetto di Salerno eseguita con l’accompagnamento immediato alla frontiera. Il cittadino aveva precedenti per traffico di stupefacenti, furto, reati in materia di immigrazione clandestina e resistenza a p.u. ed era detenuto a causa di una condanna del Tribunale di Massa Carrara per il reato ex 495 cp.Un altro soggetto di nazionalità bengalese, privo di precedenti, èespulso dal territorio nazionale, in quanto si era trattenuto in Italia senza rispettare le norme previste dalla legislazione italiana per la sua regolarizzazione.