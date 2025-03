Quotidiano.net - POliMi lancia l'Impact Award per progetti ad alto impatto sociale e ambientale

Graduate School of Management, insieme al Politecnico di Bari e a Tiresia (il centro di ricerca per l'imprenditorialità, l'innovazione, la finanza addiGSoM)la prima edizione dell', un riconoscimento realizzato in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e dedicato ai miglioriaddi imprese e Pubbliche Amministrazioni. Il premio - spiega una nota - ha come obiettivo quello di promuovere una cultura dell'investimento responsabile e di sostenere iniziative capaci di generare unpositivo e concreto sul territorio, sulle comunità e sull'ambiente. In questa sua prima edizione l'si divide in due categorie: la prima include le aziende - mid-large corporate, aziende infrastrutturali, società attive nella cooperazione internazionale - e le Pubbliche Amministrazioni che nel 2024 abbiano stipulato un finanziamento con Cdp per realizzaread