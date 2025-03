Ilgiornaleditalia.it - Policlinico San Donato all'avanguardia per cardiologia interventistica

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

MILANO - Procedure innovative e minimamente invasive per trattare la stenosi aortica, piattaforme robotiche per intervenire in caso di infarto miocardico acuto e la prima sostituzione trans-catetere della valvola mitrale, condotta per uso compassionevole, per curare l'insufficienza mitralica: l'IRCC