Policlinico San Donato all’avanguardia per cardiologia interventistica

MILANO (ITALPRESS) – Procedure innovative e minimamente invasive per trattare la stenosi aortica, piattaforme robotiche per intervenire in caso di infarto miocardico acuto e la prima sostituzione trans-catetere della valvola mitrale, condotta per uso compassionevole, per curare l’insufficienza mitralica: l’IRCCSSandi Milano è riconosciuto come un’eccellenza nella cura delle malattie cardiovascolari, dove intravedere già il futuro della. Il dottor Francesco Bedogni, direttore delle Unità diClinica,e di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) all’IRCCSSan, ci ha spiegato alcune delle procedure più innovative della sua area, partendo dalla differenza fra una coronarografia classica, rispetto a una con valutazione del flusso coronarico, eseguita con strumentazioni avanzate di analisi del flusso sanguigno, per ottenere una valutazione più accurata della problematica coronarica.