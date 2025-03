Dilei.it - PolG, che cos’è e come nasce la malattia mitocondriale rara

Leggi su Dilei.it

Dire quante persone soffrono della, un quadro raro, è praticamente impossibile. Stiamo comunque parlando di un problema chesu base genetica e in pratica porta progressivamente le cellule dell’organismo a non avere a disposizione l’energia necessaria. Con tutte le conseguenze che questo comporta. Il 9 marzo 2025 la morte a 22 anni del Principe Federico di Lussemburgo a causa dellaha acceso l’interesse su questalasegnala laFoundation i mitocondri all’interno della cellula hanno il compito di tramutare molta dell’energia che viene dal cibo in adenosina trifosfato (ATP), il trasportatore energetico del corpo. Per questo i mitocondri sono particolarmente numerosi nei tessuti ad alta richiesta energetica e attività metabolica,ad esempio il fegato.