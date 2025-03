Lanazione.it - Poggio a Caiano, tutto esaurito per lo spettacolo ideato dal figlio del giudice Caponnetto

, 10 marzo 2024 – Una sala gremita e un pubblico coinvolto hanno sancito il successo di ‘Amuninni. Storia di amore e di mafia’, loteatrale di e con Massimominore dell’omonimo magistrato, per la regia di Chiara Riondino. E’ andato in scena al Backdoors di, dove si è registrato il. Loe condotto da, è stato organizzato in collaborazione con l’’associazione culturale Diapason in collaborazione con Libera momuni medicei, il vircolo Arci Luigi Becagli e l’associazione Cena, con il patrocinio del Comune. "Un successo che ci ripaga delle tante fatiche e ci dà ancora più entusiasmo nel nome degli ideali di giustizia e legalità per cui due anni fa ci siamo costituite", hanato le donne di Diapason, soddisfatte della grande partecipazione.