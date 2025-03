Dayitalianews.com - Pogba, squalifica agli sgoccioli: quale sarà la sua prossima squadra?

La lungadi Paulsta per giungere al termine, e il centrocampista francese si prepara a tornare in campo. Dopo la sospensione per doping, che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi, il futuro del giocatore rimane un’incognita.la suadestinazione?Juventus: addio scontato?Difficile immaginare un ritorno alla Juventus, lacon cuiha vissuto alti e bassi nelle ultime stagioni. Il club bianconero sembra aver voltato pagina e difficilmente punterà ancora su di lui. Inoltre, l’elevato ingaggio del francese e i suoi problemi fisici rendono complicata una sua permanenza a Torino.Un ritorno in Premier League?Uno scenario intrigante potrebbe essere un ritorno in Inghilterra. Il Manchester United, dove ha già giocato dal 2016 al 2022, difficilmente riaprirà le porte, ma altre squadre potrebbero essere interessate.