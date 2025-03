Pogba pronto a ripartire | termina domani la squalifica

Leggi su Sportface.it

Si concluderà la sospensione di 18 mesi che ha tenuto lontano Paul Pogba dal calcio giocato, un periodo che il centrocampista spera possa segnare la fine di una lunga fase negativa, costellata non solo da infortuni, ma anche da un tentativo di sequestro. Per quest'ultimo caso sono stati condannati suo fratello Mathias e cinque amici d'infanzia a pene detentive fino a otto anni al termine del processo conclusosi a fine 2023. L'ex nazionale francese è stato sospeso per quattro anni nel 2022 dopo essere risultato positivo ai metaboliti non endogeni del testosterone (DHEA) al termine della partita Juventus-Udinese del 20 agosto 2023, la sua sanzione è stata successivamente ridotta a 18 mesi dal TAS.