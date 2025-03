Game-experience.it - PlayStation, Sony sta lavorando ai personaggi controllati dall’IA, un video leak mostra Aloy con l’Intelligenza Artificiale

Stando ad un nuovi report di The Verge,sta esplorando nuove frontiere del gaming con. Untrapelatoun prototipo di, la protagonista di Horizon Forbidden West, in grado di rispondere in modo naturale ai giocatori grazie a un sistema avanzato di IA. Questa tecnologia, sviluppata internamente dainsieme a Guerrilla Games, rappresenta un primo passo verso un nuovo modo di interagire con ineigiochi. Anche se il progetto è ancora in fase sperimentale, la sua implementazione potrebbe rivoluzionare l’industrialudica.Secondo quanto riportato da Tom Warren su The Verge, il prototipo diutilizza OpenAI Whisper per la trascrizione del parlato, mentre le risposte sono generate grazie a modelli di IA come GPT-4 e Llama 3.