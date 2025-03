Gamberorosso.it - Più audace dell'ananas: le pizze estreme di Chef Sully diventano virali

Matthew Sullivan, aka, si è diplomato nel 2007 alla Stratfords School, è statoaziendalea più grande società di sport e intrattenimento del Canada, la Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), rivoluzionando i programmi di ristorazione dei maggiori stadi e arene sportive del suo Paese. Ha maturato esperienze professionali in ristoranti stellati Michelin in tutto il mondo, e ha partecipato come concorrente a TopCanada. Eppure il suo più grande successo è stato mettere burro d'arachidi e pollo fritto sulla pizza.Toppings controversi piùDopo i grandi successi, pop-up e collaborazioni a vari ristoranti canadesi,è diventato brand ambassador dei forni percasalinghi Ooni e ha intuito che épater le bourgois generava clic, e allora ha iniziato a condire le suefatte in casa, con quanto di più vario e strano.