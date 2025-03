Juventusnews24.com - Pistocchi spara a zero: «Quella che poteva essere la partita del definitivo rilancio della Juve finisce in un disastro. Una sconfitta che va oltre il risultato»

di RedazionentusNews24dopo lacontro l’Atalanta: tutte le dichiarazioni del giornalista sui bianconeriIl giornalista Maurizioha commentato tramite il proprio profilo X la bruttacontro l’Atalanta.PAROLE – «che per lantusladelin un: l’Atalanta domina dal 1’, passa con un rigore di Retegui al 29’ ( mani di McKennie) raddoppia in apertura di ripresa con De Roon fa 3:0 con Zappacosta al 66’ e addirittura 4:0 con Lookman al 77’. Laè sempre in difficoltà, non è mai in, con giocatori demotivati e senza idee.molto pesante, con il pubblico che fischia e abbandona lo Stadium, e che vail: l’ultima volta in cui laaveva perso 0:4 in casa era stata nel 1967, nel derby con il Torino».