Pistocchi analizza: «Premesso che per la Juve non ci sono alibi, la partita è stata sbloccata da un rigore che non mi convince. Vi spiego perché»

di RedazionentusNews24ha commentatoAtalanta: le parole sulassegnato ai bergamaschi che ha sbloccato il matchFocus suldell’Atalanta nel dopodello Stadium: Maurizioha commentato così l’episodio.– «che per ladi ieri sera non ci, nè scuse, la, fino ad allora in grande equilibrio, èda unche, personalmente, non mi: il pallone arriva sul braccio sinistro di McKennie dal colpo di testa da distanza ravvicinata di Djimsiti e con l’atalantino che spinge con il braccio sinistro l’avversario, che infatti cade all’indietro. Il regolamento stabilisce che se il braccio è sopra le spalle è in posizione innaturale e punibile, ma nessun giocatore al mondo in questa situazione dinamica-salto di testa e spinta sul corpo-può tenere le braccia aderenti al corpo.