Pirati al microfono 50 anni di radio libere | il 10 marzo 1975 la prima trasmissione da un appartamento di Milano International

In principio fu Barry White, era il 10. La canzone: “Love’s Theme“. Disco sul piatto, microfoni aperti: in onda. Lapartiva da unin via Locatelli 1, a. Una rivoluzione pirata. l’Escopost suonò il citofono un mese dopo il battesimo: «Aprimmo e ci trovammo gli ufficiali che misero i sigilli», racconta uno dei fondatori di, Piero “P3“ Cozzi. Poco tempo dopo il pretore diede ragione ai pionieri e l’emittente riprese le trasmissioni. L’epopea delleitaliane inizia ae compie cinquant’oggi. Dall’esperimento ribelle dile«hanno trasformato il sistema della comunicazione», spingendo l’addio al monopolio Rai e ottenendo la liberalizzazione delle frequenze. «All’epoca abbiamo intercettato la voglia di cambiamento», spiega Cozzi: «Da allora, le emittenti indipendenti hanno svolto un ruolo importante nel mondo del costume, della cultura e dell’informazione, sostenendo valori di libertà d’espressione e partecipazione».