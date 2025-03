Ilfattoquotidiano.it - Pininfarina, il futuro della mobilità su due ruote tra aerodinamica e innovazione

Nel suo 95° anniversarioha aperto le portesua Galleria del Vento per ospitare l’evento “Design and Performance in Motion: Shaping Two-Wheel Aerodynamics” un summit di alto livello che ha posto l’accento sul ruolo chiave delle scelte aerodinamiche nellasu due.L’incontro ha riunito esperti e aziende leader del settore che hanno mostrato come il design e la tecnologia possano convergere per migliorare prestazioni ed efficienza. I lavori si sono aperti con l’intervento di Silvio Angori, amministratore delegato di, che ha sottolineato l’importanza dell’come strumento per ridurre i consumi e migliorare l’esperienza di guida.Tra i partecipanti: Cristiano De Rosa, di De Rosa Bikes, Graziano Milon, di Vmoto, Robert White, di White Motorcycle Concepts e Jason Hill di Aptera Motors che hanno illustrato come le rispettive aziende stiano sfruttando il know-how diper spingere i loro veicoli a dueoltre i limiti.