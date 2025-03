Pininfarina 95 anni di mobilità innovazione e tecnologia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Nel suo 95°versario,ha ospitato l'evento esclusivo "Design and Performance in Motion: Shaping Two-Wheel Aerodynamics",? dedicato all'evoluzione dell'aerodinamica, delle prestazioni e del design nel mondo dellasu due ruote. Il fulcro dell'incontro è stato il celebre Galleria del Vento, punto di riferimento globale per la ricerca aerodinamica e aeroacustica .