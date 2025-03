Pillole di offseason NFL | rinnovi monstre per Josh Allen e Myles Garrett Metcalf va agli Steelers

Leggi su Sportface.it

La Free Agency NFL scatterà ufficialmente nelle prossime ore, ma le 32 franchigie hanno iniziato già a muoversi e i colpi non sono di certo mancati, tra estensioni, accordi verbali e anche una trade di una certa rilevanza. Non si può non partire dall’MVP in carica della lega, quelleader dei Buffalo Bills. In NFL, quando ti capita tra le mani un quarterback di un certo livello, tendi a tenertelo bello stresso, ed è stato effettivamente ciò che è accaduto in questo caso.ha concordato una nuova estensione del contratto fino al 2030 per un valore massimo di 330 milioni di dollari che lo renderà uno dei giocatori più pagati nella storia della NFL. Di queesti 193 milioni sono garantiti ed è la cifra garantita più alta pagata a qualsiasi giocatore in NFL, eclissando i 179 dell’accordo tra Dak Prescott e i Dallas Cowboys.