Pierina | massacro e gioco al massacro

Fu unquella sera di quasi un anno e mezzo fa, 3 ottobre 2023. Una donna, una povera donna di 78 anni fu ammazzata con 29 coltellate. A Rimini. Non la Rimini godereccia dell'estate, dei turisti e magari anche della gente diciamo un po' così che arriva in Riviera. No, siamo nella Rimini che tira a campare ogni giorno, Ogni stramaledetto giorno, tutto l'anno. Dopo ildiPaganelli, la donna uccisa, è iniziato unal. Protagonisti e interpreti quattro persone in primis, tutte residenti nel condominio dove ha trovato la morte: Manuela Bianchi, la nuora diPaganelli, colei che aveva una relazione extraconiugale con Louis Dassilva, l'avvenente senegalese vicino di casa, dall'estate scorsa in carcere perché ritenuto l'autore dell'omicidio. Detto di Louis, c'è poi Valeria Bartolucci, sua moglie, fino a un mese dopo l'omicidio amica stretta di Manuela o almeno amica fino a quando non ha scoperto che lei se la faceva di nascosto con il suo Louis.