Lanazione.it - Piccoli negozi al collasso: in due anni chiuse 300 attività

Grosseto, 10 marzo 2025 –in crisi sempre più profonda. I dati toscani parlano di 3.760 saracinesche che nel 2024 si sono abbassate per non sollevarsi più. Le associazioni di categoria stimano almeno trecentoche nella provincia di Grosseto hanno issato bandiera bianca negli ultimi due. Il modello del Centro commerciale naturale scricchiola e il principale indagato è il commercio online. Tanto che per correre ai ripari e invertire la tendenza ci sono provvedimenti in fase di studio, come la proposta di legge del Pd che prevede aiuti aisotto forma di rimborsi per chi decide di acquistare lì invece che online. “La nostra proposta - spiega l’onorevole Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente alla Camera - prevede misure concrete, tra cui la semplificazione degli adempimenti fiscali e incentivi per l’acquisto di registratori di cassa.