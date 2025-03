Ilrestodelcarlino.it - Picchiato dal branco. Il giovane ora sta meglio

Stail, con problemi di autismo,dale aggredito prima con lo spray al peperoncino, poi a pugni e calci davanti al terminal ’Mario Dondero’. La vittima del vile pestaggio, trasportata al pronto soccorso dai sanitari del 118, se l’è cavata con una forte irritazione agli occhi e contusioni in diverse parti del corpo per una prognosi di sette giorni. Una volta in ospedale, al momento dell’identificazione del ragazzo, i paramedici hanno scoperto trattarsi di un 20enne e non di un 16enne, contrariamente a quanto asserito dai testimoni e da chi lo conosce, in quanto frequentatore della stazione degli autobus. A trarli in inganno quel suo modo di essere legato ai piccoli problemi cognitivi che lo accompagnano da tempo e che probabilmente lo fanno sembrare più ’bambino’ di quanto in effetti sia anagraficamente.