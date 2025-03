Quotidiano.net - Picchiano e sequestrano la figlia perché fidanzata con una donna: genitori arrestati a Napoli

, 10 marzo 2025 – La19enne è, ma la persona che ama è una ragazza di 20 anni. E tanto bastadella 19enne, che non condividono il suo orientamento sessuale, la minaccino e picchino per costringerla ad interrompere la sua relazione sentimentale. Da ultimo lae per papà e mamma scatta l’arresto. Ma andiamo con ordine. Tutto accade ad Ercolano, in provincia di, dove i carabinieri hanno arrestato una coppia di coniugi (47 anni lei, 43 lui) con le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. I due, senza precedenti, arrivano a minacciare di dare fuoco all'abitazione della 20enne dove lasi era trasferita a vivere. Per questo le due ragazze si rifugiano a casa di un’amica. Ma idella 19enne, che avevano installato un gps nel cellulare della, riescono a rintracciarla e si presentano in casa dell’amica che dà ospitalità, prelevano con forza latra le urla dei presenti, le strappano lo smartphone dalle mani e la trascinano via afferrandola per le braccia.