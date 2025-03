Quotidiano.net - Piazza Affari e listini europei in calo dopo vendite su Wall Street

Leggi su Quotidiano.net

Lieve peggioramento pere tutti ila nuova corrente di, specie sull'indice tecnologico Nasdaq che cede oltre tre punti percentuali. Nel Vecchio continente, in un clima nervoso e comunque molto volatile, la Borsa peggiore è sempre quella di Francoforte, che cede l'1,6% anche sulle tensioni politiche interne, seguita da Madrid indell'1,2% e da Milano che cede lo 0,9%. Londra perde invece lo 0,8% e prova ancora a tenere Parigi, che comunque scende di circa mezzo punto. Sui mercati pesa sempre l'inquietudine per una possibile frenata dell'economia americana, a rischio per le politiche commerciali di Donald Trump oltre che per i tagli alla spesa e ai dipendenti pubblici. Intra i titoli principali restano pesanti Buzzi (-6%), con Mps e Unicredit indi quattro punti percentuali.