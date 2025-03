Quotidiano.net - Piazza Affari e listini europei in calo dopo vendite su Wall Street, Nasdaq cede oltre 3%

Leggi su Quotidiano.net

Lieve peggioramento pere tutti ila nuova corrente di, specie sull'indice tecnologicochetre punti percentuali. Nel Vecchio continente, in un clima nervoso e comunque molto volatile, la Borsa peggiore è sempre quella di Francoforte, chel'1,6% anche sulle tensioni politiche interne, seguita da Madrid indell'1,2% e da Milano chelo 0,9%. Londra perde invece lo 0,8% e prova ancora a tenere Parigi, che comunque scende di circa mezzo punto. Sui mercati pesa sempre l'inquietudine per una possibile frenata dell'economia americana, a rischio per le politiche commerciali di Donald Trumpche per i tagli alla spesa e ai dipendenti pubblici. Intra i titoli principali restano pesanti Buzzi (-6%), con Mps e Unicredit indi quattro punti percentuali.