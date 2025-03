Quotidiano.net - Petroliera in fiamme dopo una collisione con un cargo nel Mare del Nord. Rischio inquinamento al largo del Regno Unito

Roma, 10 marzo 2025 - La Guardia Costiera ha lanciato l'allarme per unaaldelle coste britanniche tra laStena Immaculate e ilSolong. A bordo dellaè divampato un incendio. L’incidente mette aildel. Secondo la Bbc i soccorsi sono coordinati dalla città portuale inglese di Hull. BREAKING: Search & Rescue helicopters attending Oil tanker MV Stena Immaculate on fire after being struck by container ship MV Solong while at anchor off the Humber Estuary this morning. (Library photos. Tanker: @Gibdan1 ) H/T @NAVSkandalen pic.twitter.com/i95OlpW5IN — Navy Lookout (@NavyLookout) March 10, 2025