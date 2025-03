Petani | il cardinale che si ribella alle femministe

Leggi su Liberoquotidiano.it

«La Chiesa partenopea è disposta sempre ad incontrare e dialogare con tutti, ma l'incontro e il dialogo non si nutrono di ferite e contrapposizioni, ma di ascolto e rispetto». È questo l'appello lanciato daldi Napoli, Domenico Battaglia all'indomani dell'ennesima azione dimostrativa andata in scena nel corso della manifestazione organizzata da “Non una di meno” per la Giornata della donna. L'ultima trovata delle attiviste è stata quella di esporre uno stendardo raffigurante la Madonna con una pillola abortiva in mano e la scritta “aborto libero”. Chi non sembra infatti essere disposto al dialogo è proprio il movimento femminista che, tra imbrattamenti, scritte d'odio, cori pro-Pal e attacchi al Governo, sembra aver perso di vista il vero significato dell'8 marzo. A denunciare l'azione delle ragazze di Non una di Meno è l'associazione Pro Vita&Famiglia che nei prossimi giorni valuterà un'azione legale.