Pesca illegale e discariche abusive lungo il fiume Ufente

Terracina, 10 marzo 2025 – In seguito a una serie di controlli effettuati dalle guardie ittiche Fipsas di Latina, sono emersi casi significativi didi frodo e abbandono di rifiutii corsi d’acqua.Sultra Pontinia e Terracina sono stati redatti undici verbali (per circa 1.200 euro) per infrazioni come:senza licenza, mancanza di tesserino segna cattura e attrezzature disuperiore al consentito. Itori verbalizzati sono tutti di nazionalità straniera. Oltre alla, le guardie ittiche hanno segnalato numerosi casi di abbandono di rifiutigli argini del fiuminel comune di Pontinia, che si aggiungono alle altre già segnalate. Queste microse non rimosse prima possibile minacciano l’integrità dell’ambiente fluviale.