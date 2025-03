Lapresse.it - Perù, uomo investito da treno mentre dorme sui binari: si rialza illeso

Sono immagini incredibili quelle in arrivo daldove unè sopravvissuto dopo essere statoda unmerci. L’incidente è avvenuto nel comune di Ate, in provincia di Lima, ed è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza. Nel video si vede l’sdraiato a ridosso deiquando all’improvviso passa ilche lo colpisce e lo sposta. Poco dopo la stessa telecamera lo inquadra a terra e poi nuovamente in piedi senza apparenti problemi o lesioni legati all’incidente. Come riporta AP, le autorità hanno dichiarato che l’era in “apparente stato di ebbrezza” quando illo ha colpito. Trasportato in ambulanza per ricevere le cure, ha riportato solo delle abrasioni a due dita della mano sinistra.