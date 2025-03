Ilnapolista.it - Pernat: «Dopo la morte di Simoncelli ho dormito nella sua camera, Rossi si sentiva in colpa: non è stato più quello di prima»

Leggi su Ilnapolista.it

La Stampa intervista oggi Carlo, 46 anni vissuti i fra i motori. Il cross con la Gilera, l’ingressovelocità con la Cagiva, gli anni d’oro di Aprilia e poi i piloti, tantissimi: da Valentinoa Max Biaggi, da Loris Capia Marco, e ancora Andrea Iannone, Enea Bastianini.«In Aprilia nessuno voleva Valentino, ci misi giorni a convincerli. Mi chiamò suo padre Graziano, andai a Misano per vederlo correre. Per come guidava, capii subito che o era un pazzo o era un campione. Mi innamorai di lui anche per la sua simpatia e gli offrii un contratto di tre anni per quasi 300 milioni di lire».e Biaggi, i due storici rivali: lei ha vinto con entrambi.«Max erache aveva portato il motociclismo fuori dai circuiti, in tv. Quei due iniziarono a litigare presto, in un ristorante a Suzuka, ma era nell’aria.