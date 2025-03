Ilgiorno.it - Periferie a rischio, commissione parlamentare in tour a Milano: “Sopralluogo serale in Centrale”

– I quartieri milanesi più asicurezza finiscono nel mirino delladi inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro. L’organismo è presieduto dalforzista Alessandro Battilocchio, mentre i vicepresidenti sono Marco Perissa di FdI e Daniela Ruffino di Azione. Tra i venti componenti, ci sono anche i milanesi Alessandro Colucci (Noi Moderati), Riccardo De Corato (FdI) e Igor Iezzi (Lega). Laoggi e domani sarà nel capoluogo lombardo per una serie di incontri e sopralluoghi. Il primo appuntamento è oggi alle 10 a Palazzo Marino con il sindaco Giuseppe Sala. Alle 11.30, invece, i parlamentari si sposteranno in Prefettura per un incontro con il prefetto Claudio Sgaraglia, il vicequestore vicario Michele Pontoriero, alla presenza dei comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza.