Tuttivip.it - “Perché si è messa con Javier”. Grande Fratello, nella casa vomitano veleno su Helena: chi ha parlato

Il 9 marzodelè esploso un acceso dibattito suPrestes e sulla presunta strategia che la modella brasiliana starebbe attuando per garantirsi un posto in finale. Le discussioni tra i concorrenti si sono fatte sempre più serrate, alimentate da dichiarazioni e ipotesi che hanno coinvolto direttamente alcuni protagonisti del reality.A sollevare il polverone è stata Shaila Gatta, che ha insinuato chedesidererebbe eliminarla dal gioco per rimanere da sola con Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo ha rincarato la dose affermando che la Prestes avrebbe virato suMartinez solo dopo aver ricevuto un netto rifiuto da lui. Un’affermazione che ha innescato ulteriori speculazioni tra gli inquilini della.L’idea cheabbia ancora un debole per Lorenzo, anche all’interno della dinamica del gioco, è stata rafforzata da Chiara, che ha espresso il suo punto di vista con decisione: “Se lei potesse scegliere tra portare in finale te o, sceglierebbe tela sua vera competizione è con te”.