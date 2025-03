Perché Papa Francesco non si è mostrato in video con la Curia

Leggi su Open.online

Al 25esimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelliè stabile. La polmonite bilaterale è in via di graduale miglioramento. Ma il quadro rimane complesso e la prognosi riservata. Ieri ha parlato della sua degenza prolungata. Poi ha partecipato alla messa nella cappella attigua alla sua camera. Nel pomeriggio si è collegato con l’Aula Paolo VI per seguire ingli esercizi spirituali dellaRomana. Ma i cardinali e i monsignori, è stato precisato, non hanno potuto vedere Bergoglio. Che ha deciso di non mostrarsi. Il messaggio audio di qualche giorno fa rimane quindi la sua unica testimonianza di questi giorni.I complotti e la realtànon ha voluto mostrarsi incon la? La decisione non mancherà di dare fiato ai complottisti che da qualche settimana vanno avanti a raccontare che Bergoglio in realtà è morto (ne hanno annunciato il decesso almeno quattro volte negli ultimi tempi).