Perché non vedete più mio figlio Belen Rodriguez interviene sulla scomparsa di Santiago dai social

Leggi su Caffeinamagazine.it

e la rivelazione sul. Come tutti sanno la showgirl di origini argentine ha avuto una lunga storia con Stefano De Martino. Recentemente i due ci avevano riprovato, ma alla fine è arrivata la rottura definitiva. Dal loro amore è nato, che oggi ha quasi 12 anni, li compirà il prossimo 9 aprile.e Stefano continuano ad avere rapporti esclusivamente come genitori die più volte si è pensato ad un ritorno di fiamma, sempre smentito da entrambi. Per due personalità sotto i riflettori come loro è stato impossibile tenere illontano da gossip e paparazzi. Ma recentemente le cose sono cambiate. La stessa conduttrice ha spiegato cosa è accaduto.Leggi anche: “Loro due, nel bagno del camerino”. Stefano De Martino e, saltano fuori cose piccantispieganon compare più sui suoi profiliRecentementeè tornata in tv sul Nove con i Panpers nello show “Only Fun”.