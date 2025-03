Cultweb.it - Perché le api muoiono dopo aver punto?

Leggi su Cultweb.it

Le api sono insetti fondamentali per l’ecosistema, ma una delle loro caratteristiche più note è il fatto che, in alcuni casi,. Questo fenomeno, che riguarda principalmente le api operaie della specie Apis mellifera, ha una spiegazione biologica precisa legata alla loro anatomia e al loro comportamento difensivo. Il pungiglione delle api operaie è seghettato, il che significa che, una volta penetrato nella pelle di un mammifero o di un essere umano, rimane incastrato nei tessuti. Nel tentativo di ritirarlo, l’ape subisce una lacerazione che porta alla separazione di una parte dell’addome, compresi organi vitali come l’apparato digerente e la ghiandola velenifera. Questo danno irreversibile causa rapidamente la morte dell’insetto.ape su fiore (fonte: Unsplash)Le api operaie non sono individui solitari, ma fanno parte di una colonia in cui il benessere del gruppo prevale sulla vita del singolo.