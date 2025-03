Metropolitanmagazine.it - Perché il ritorno di Allegri è un’idea concreta per il Milan?

Da quando Conçeicao ha cominciato il suo lento ed inesorabile declino in rossonero i nomi per il suo potenziale sostituto sono stati moltissimi. Si è parlato di, De Zerbi, Italiano, Mancini e Sarri, mancava giusto Arrigo Sacchi. Il favorito in questo momento sembrerebbe essere Massimiliano. I tifosi hanno un ottimo ricordo del mister toscano e dopo un breve periodo sabbatico il livornese potrebbe essere intrigato non poco dalla possibilità di ritornare sulla panchina rossonera.avrebbe però già indicato alcuni acquisti da fare nel calciomercato. I rumors che conducono in direzione Arabia Saudita, emersi a fine gennaio in concomitanza con l’ultima finestra di mercato, non sembrano riscuotere particolare gradimento. Nonostante la ricchissima proposta sul piatto da parte dell’Al-Ahli di Franck Kessie e Roberto Firmino,gradirebbe ripartire da un contesto e da un campionato che conosce come le sue tasche – e che ha vinto sei volte – ossia la Serie A.