Perché il cervello delle donne invecchia più lentamente rispetto agli uomini? Questione di cromosomi

Letendono a vivere più a lungo e a subire unmento cerebrale meno marcato. Questa differenza potrebbe essere legata alla genetica e, in particolare, al cromosoma X. Un recente studio ha scoperto che il cosiddetto “X silenzioso” potrebbe non essere così inattivo come si pensava: con l’avanzare dell’età, alcuni geni si riattivano nel, offrendo un vantaggio biologico alle. Questo fenomeno, osservato sia nei topi che negli esseri umani, potrebbe spiegarelemostrano un declino cognitivo più lento e hanno un rischio ridotto di sviluppare malattie neurodegenerative.Nelfemminile, il cromosoma X gioca un ruolo fondamentale. Lepossiedono dueX, uno attivo e uno generalmente inattivo. Tuttavia, con l’mento, alcuni geni dell’X inattivo possono “sfuggire” alla loro condizione di silenzio, riattivandosi e contribuendo alla funzione cerebrale.