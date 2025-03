It.insideover.com - Perché i giovani perdono la fiducia nell’Ue? I casi di Germania, Francia, Austria e Svezia

Leggi su It.insideover.com

Che opinione hanno icittadini europei dell’andamento dell’Unione Europea? Nell’ultima settimana la proposta di Ursula von der Leyen di riarmare l’Ue attraverso un piano da ben 800 miliardi di euro ha fatto molto discutere. Tante sono state infatti le voci che hanno sollevato più di qualche perplessità, sul web e non solo, domandandosi se davvero una spesa così cospicua in armamenti sia la priorità per il futuro europeo. Tra le voci più critiche, anche quelle di molti: spesso considerati parte “passiva” e disinteressata nelle scelte politiche, sono in realtà una parte decisamente “attiva”, inevitabile protagonista delle conseguenze che deriveranno da simili decisioni.Proprio a questo proposito, poche settimane fa il Parlamento europeo ha pubblicato i dati ufficiali dell’Eurobarometro, ovvero lo studio che analizza l’opinione dei cittadini europei dei 27 Paesi membri riguardo alle scelte della classe politica.