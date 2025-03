Gqitalia.it - Perché Emmanuel Macron porta sempre una spilla rossa sull'abito

Leggi su Gqitalia.it

, come avrai sicuramente notato, ad ogni apparizione pubblica sfoggia unasul lato sinistro del suo. Un piccolo accessorio non tanto anonimo che il presidente della Repubblica ha mostrato nuovamente durante la sua apparizione televisiva di qualche sera fa per parlare della situazione di crisi internazionale.Lungi dall'essere solo un semplice vezzo, questo oggetto ha una forte valenza simbolica, poiché rappresenta la Gran Croce della Legion d'Onore, un segno che permette di identificare le persone che hanno ottenuto il grado di Gran Croce della Legion d'Onore. Si tratta della più alta onorificenza della Legion d'Onore, che prevede i gradi di Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Gran Croce.Dal 1958, l'inizio della Quinta Repubblica, ogni capo di Stato francese riceve automaticamente questi due riconoscimenti: le insegne di gran croce della Legion d'Onore che onorano «gli eminenti meriti dei cittadini e li designano come modello di civismo francese», secondo quanto indicato sul sito web del governo, nonché della Gran Croce dell'Ordine Nazionale al Merito che ha lo scopo di «premiare i meriti eccezionali e incoraggiare le forze vive del Paese».