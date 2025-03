Notizie.com - Perché è cominciata oggi la demolizione delle Vele di Scampia: i crolli, il degrado, il set di Gomorra, ReStart

“Ciao bella, ciao”. Hanno salutato così la Vela gialla dia Napoli, pochi minuti prima dell’inizio dei lavori di, gli abitanti ed i rappresentanti del Comitato.Sulla facciata erano visibili ancora molte scritte tra cui “No al turismo dell’orrore”, “Casa mia, ti amo”, “Ci mancherai tanto” e “Per sempre casa nostra”. Si tratta di messaggi lasciati qui da chi per decenni ha vissuto nella Vela.Quelle stesse persone lo scorso autunno hanno dovuto lasciare per sempre le proprie abitazioni. Il Comune di Napoli, infatti, ha emesso un’ordinanza per motivi di sicurezza. Sono tutti in attesa, ora, della costruzione di nuovi all. La svolta definitiva la scorsa estate quando un crollo nella Vela celeste ha causato la morte di tre persone. Altre dodici persone, tra cui sette bambini, sono rimaste ferite.