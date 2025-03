Ilfattoquotidiano.it - “Per me dovresti stare dietro le sbarre”: Vito Loiacono, ex membro dei TheBoderline, torna sui social ma i commentatori non approvano

Sono passati quasi due anni dal tragico 14 giugno 2023, quando tre ragazzi e una ragazza, noti come TheBorderline, furono coinvolti in un grave incidente stradale. Alla guida della Lamborghini Urus che nell’impatto con una Smart ForFour causò la morte del piccolo Manuel, di soli 5 anni, c’era lo youtuber Matteo Di Pietro. Quest’ultimo ha patteggiato una condanna di 4 anni e 4 mesi. A bordo dell’auto c’era anche lo youtuber, che ha provato in questi mesi are suie ha ricevuto non poche critiche e commenti negativi.Il giorno dell’incidente,avrebbe tentato di fermare la tragedia chiedendo a Matteo Di Pietro di rallentare prima dell’impatto con la Smart. Nonostante questo, i suoi account sono stati travolti da una pioggia di critiche e insulti. Recentemente, sotto un video in cuigioca a calcio, non sono mancati commenti come: “Per mele”.