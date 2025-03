Lanazione.it - Per lo Spezia i playoff sono ormai certi Il Pisa al Picco con un piede già in A

Sarà anche come dice la maggior parte degli allenatori, “prima o poi dobbiamo incontrarle tutte”, ma il calendario di Serie B propone la classica partita giusta al momento giusto. Sì, perchéarriva nel momento decisivo della stagione cadetta, match spartiacque tra un campionato che sembra già segnato in termini di promozioni e la possibilità che a decidere la terza squadra degna di salire in Serie A siano invece i play-off. Con il Sassuolo di Fabio Grossolanciatissimo in una sorta di cavalcata trionfale, il match delrappresenterà un’opportunità unica di chiudere il conto per ildi Simone Inzaghi, ma ancora di più l’ultimo treno per lodi Luca D’Angelo, che dopo i passaggi a vuoto con Catanzaro e Sudtirol deve decidere cosa fare di questa stagione, se assecondarne il trend e chiudere il cerchio delle neopromosse, o rimettersi in gioco nella rumble senza garanzie del barrage cadetto.