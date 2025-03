Linkiesta.it - Per inseguire Conte e Landini sull’Ucraina, Schlein si allontana dal Pse (e dal Quirinale)

A causa dei suoi errori, per Ellygli esami non finiscono mai. E ogni volta l’ostacolo è più alto di quello precedente. Mercoledì prossimo a Strasburgo il Parlamento europeo dovrà votare una risoluzione riguardante il Piano RearmEu approvato dal Consiglio europeo straordinario. Che farà la segretaria del Partito democratico? Se non vota la risoluzione si isola nel Partito socialista europeo, se la vota sida Giuseppee dal pacifismoano. Il voto sarà un atto politico di grande rilevanza, rappresentando di fatto il via libera dell’Europarlamento non tanto al Piano stesso, che non è soggetto a votazione, quanto all’idea politica che lo ispira.La maggioranza Ursula (Pse, Ppe, Renew, Conservatori) non corre rischi. In queste ore le varie famiglie europee stanno lavorando a un testo comune.