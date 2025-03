Anconatoday.it - Per Gimbo Tamberi e l'amata Chiara sarà 'medaglia'... rosa. In arrivo una splendida bambina

ANCONA – «Non vedo l'ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa. Tu e la mamma mi farete impazzire d'amore!» Con questo messaggio, unito alla foto di un vestitinoda neonata con tanto di cuffiettina dello stesso colore, il campione del Mondo in carica di salto in alto.