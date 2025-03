Linkiesta.it - Per combattere la disinformazione, i cittadini responsabili devono collaborare con i fact-checker

Leggi su Linkiesta.it

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. O in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia dal 28 dicembre.In seguito alla prima elezione di Donald Trump nel 2016, politici, think tank, media e organizzazioni intergovernative hanno dovuto affrontare in tutto il mondo un’ondata di. Laè spesso vista come un frutto delle interferenze attraverso cui alcuni Stati (o altri soggetti sponsorizzati da un qualche Stato) cercano di influenzare il ciclo delle maree della geopolitica.La Russia, ad esempio, è stata accusata di aver tentato di indebolire la campagna elettorale di Emmanuel Macron per le elezioni presidenziali francesi del 2017 e sembra probabile che già in precedenza, e cioè in occasione del referendum sulla Brexit del 2016, alcuni account legati alla Russia avessero diffuso di sinformazione per influenzare l’opinione pubblica e renderla più incline a votare a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.