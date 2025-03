Ilgiorno.it - Pavia, incendio in una palazzina in via Pastrengo: due donne intossicate dal fumo

, 10 marzo 2025 - Duesono state soccorse con l'ambulanza per intossicazione da. L'allarme è scattato poco prima delle 11.30 di oggi, lunedì 10 marzo, con i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari di Areu intervenuti in via, al quartiere Vallone di. L'è partito dalla cucina di un appartamento al piano terra di una, per cause ancora in corso di accertamento, che sarebbero comunque di natura accidentale. Le fiamme sarebbero rimaste contenute all'abitazione, ma ilsi è in breve diffuso tramite la tromba delle scale, salendo verso l'alto fino a raggiungere anche gli appartamenti ai piani superiori. I soccorsi sanitari sono scattati con il codice rosso in uscita, per la riferita situazione di grave pericolo per le due persone coinvolte. Per fortuna nessuno sarebbe rimasto ustionato dalle fiamme e l'ambulanza è rientrata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo in codice giallo.