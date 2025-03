Messinatoday.it - Paura a Camaro per un incendio in un deposito, fiamme a ridosso delle abitazioni

Leggi su Messinatoday.it

Momenti diquesta sera aSuperiore per unscoppiato all'interno di un-garage di via Calatella. Lehanno lambito le altree diverse persone sono scese in strada. Il rogo ha inoltre causato l'assenza di corrente elettrica con dei ripetuti blackout.